Selbst Corona kann den Verein nicht stoppen

Die Hilfe wird auch durch das inzwischen eingebrochene öffentliche Verkehrsnetz eingeschränkt. Denn die vor allem im ländlichen Raum unverzichtbaren Motorrad- Taxis (Boda-Bodas) wurden verboten. HIV-kranke Kinder müssen nun von den Sozialarbeitern in das nächste Krankenhaus gefahren werden, da es ihnen sonst an lebenswichtiger Medizin fehlt. Doch Zumindest durften die Behinderteneinrichtungen von „Kindern eine Chance“ wieder aufmachen. Diese Sondergenehmigung ist für den Verantwortlichen für Behindertenarbeit, Thomas Knapp, ein großer Erfolg: „Davor konnten unsere Therapeuten die Kinder nur mit Motorrädern besuchen, was nun in der Regenzeit immer schwieriger wird.“