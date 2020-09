Paragleiter-Pilotin bei Bruchlandung verletzt

Der Rettungshelikopter musste am Samstag kurz nach Mittag in die Luft. Grund war ein Paragleit-Unfall. Eine junge deutsche Frau (26) war mit ihrem Gleitschirm von der Bergstation in Dorfgastein losgeflogen. Beim Landemanöver schlug sie laut Polizei zu hart auf einer Wiese auf.