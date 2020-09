„Kunstlabor“ im Park lässt Volksseele überkochen

„Wir haben bereits knapp 1000 Protestunterschriften gegen den Standort gesammelt“, sagt Ulrike Nesslinger. Die ehemalige Stadträtin betont: „Wir sind sehr für das Kinderkunstlabor, aber nicht an dieser Stelle.“ Sie und ihre Mitstreiter wollen gerade in Zeiten wie diesen die Grünflächen des Altoona-Parks erhalten. Doch die Aktivisten lehnen die Pläne von Stadt und Land nicht einfach nur ab, sie schlagen auch Alternativen vor. Nesslinger: „Das Hortgebäude in der Grillparzerstraße könnte saniert und adaptiert werden. Da wäre sicherlich Platz genug für beides, das Kinderkunstlabor und Schülerbetreuung.“