„Heimische Kliniken sind bestmöglich gerüstet!“

„Im Vergleich zu damals haben wir viel dazugelernt“, weiß Primar Rupert Strasser, der damals wie heute an vorderster Front in der Klinik gegen das Virus ankämpft. So könne etwa das Medikament Dexamethason die Heilungschancen bei schweren Verläufen inzwischen sehr deutlich verbessern, so der Mediziner. Im Falle eines Organversagens habe sich indes Dialyse als Behandlungsoption bewährt.