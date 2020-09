„Ich wollte mein Leben genießen und kein Kind“

Sie konnten offenbar nicht miteinander, aber auch nicht ohne. Jahrelang gerieten sich die Eltern zwei gemeinsamer Kinder immer wieder in die Haare. Doch nachdem die On-Off-Beziehung endgültig in die Brüche ging, erhob die 23-Jährige schwere Vorwürfe gegen den Ex. Nicht alle ließen sich am Freitag vor Gericht beweisen.