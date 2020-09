Grün, gelb, orange oder rot

Geht die Quote auch nur einen Deut hinunter, keimt Hoffnung auf. Derzeit sind wir in Niederösterreich davon aber meilenweit entfernt. Mit 94 aktuellen Fällen in nur 24 Stunden (siehe Artikel) werden Erinnerungen an den Höhepunkt der Covid-19-Pandemie wach. Ende März war der Höchststand der Neuinfizierten bei 120 gelegen. Wohin steuern wir im weiten Land jetzt?