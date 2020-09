Corona: Neun positive Fälle an Innsbrucker Klinik

Aufnahmestopp verhängt

An zwei Stationen der Neurologie wurde am Mittwoch laut Schwamberger wegen der Fälle ein Aufnahmestopp verhängt. Dieser betreffe aber nur geplante Aufnahmen, keine Notfälle, betonte der Sprecher. Eine Station werde aber noch am Donnerstag wieder geöffnet, wann die zweite wieder aufgehe, sei noch offen.