Teile des Hotels Friesacher abgerissen

„Die Ansprüche an ein Hotel sind heute einfach andere als damals.“ So begründet Michael Friesacher die derzeitige Großbaustelle am Gelände seines Anifer Hotels. Der älteste Teil des Komplexes – erbaut in den 1970ern – wurde dieser Tage abgerissen. „Die Zimmer waren zu klein, ebenso die Bäder: Eine Renovierung hätte keinen Sinn gemacht“, sagt Friesacher.