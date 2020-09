Bei Gartenarbeiten 40 Meter in Bach gestürzt

Fataler Unfall am Dienstagabend im Tiroler Unterland! Eine 80-jährige Einheimische ist in Alpbach (Bezirk Kufstein) bei Gartenarbeiten rund 40 Meter in einen angrenzenden Graben gestürzt und in einem Bach zu liegen gekommen. 20 Minuten später wurde die schwer verletzte Pensionistin von ihrem Sohn entdeckt.