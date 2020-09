Die Baustelle startet am Montag, den 14. September, um 19 Uhr und wird spätestens am Samstag, den 19. September, um 5 Uhr Früh beendet. Die Arbeiten können aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens nur in den Nachtstunden durchgeführt werden und dauern jeweils von ca. 19 Uhr bis maximal 5 Uhr morgens.