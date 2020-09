Großer Sucheinsatz in Bayern nach Hilferufen

Der Voraustrupp versuchte am Montagabend am Hundstodgatterl Rufkontakt herzustellen und ging langsam zum Ingolstädter Haus weiter. Der zweite Trupp ging vom Hundstodgatterl weiter in Richtung Funtensee, konnte keinen Rufkontakt herstellen und drehte dann um in Richtung Ingolstädter Haus. Der dritte Trupp richtete in rund 2.000 Metern Höhe ein Materiallager für eine mögliche Rettung ein, da nicht klar war, ob sich der Nebel lichtet und ein Heli fliegen kann und stieg dann zur Grieshütte ab. Trupp 1 und 2 übernachteten am Ingolstädter Haus und versuchten im Gespräch mit den drei Frauen noch weitere verwertbare Informationen zu gewinnen.