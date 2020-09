Wenn Winzer weinlaunig witzeln

„Anfangs hatte ich keinerlei Kenntnisse. Ich sehe mich als ewig Auszubildenden in Sachen Wein“, sagt Fernsehmoderator Günther Jauch. Sein Riesling Kabinett mit acht Prozent mundete den Gästen, wie „Joseph Brot“-Chef Josef Weghaupt, Ex-Skirennläuferin Alexandra Meissnitzer und Kulturmanager Daniel Serafin, trotzdem. Warum die sogenannte „Montagsrunde“ der Winzer Günther Jauch, Clemens Strobl und Hans Schwarz ausgerechnet dienstags zusammenkam? Strobl lacht: „Wir haben uns bei einer Weinmesse in Düsseldorf an einem Montag getroffen und vergangenen Montag ebenso. Wir nennen uns jetzt einfach so.“