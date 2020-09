Auch die Uni Graz schaltet die Corona-Ampel

An der Uni Graz hat das Rektorat am Montag eine Richtlinie für den Betrieb im neuen Studienjahr veröffentlicht. Man orientiert sich an der Corona-Ampel der Regierung, die Maßnahmen treten jeweils am darauffolgenden Dienstag in Kraft. Grundsätzlich wird eine „weitgehend präsente Struktur“ angestrebt, die Lehrräume dürfen aber nur zu 50 Prozent ausgelastet werden („Schachbrettmuster“).