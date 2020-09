Schon wieder Einsätze nach schweren Unwettern

Ein heftiges Unwetter zog am Sonntagnachmittag über das Obere Murtal. Die Feuerwehren Peterdorf, Murau, Katsch an der Mur, Oberwölz und Scheifling mußten zu mehreren Schadstellen ausrücken. An etlichen Stellen wurden Straßen vermurt, zahlreiche überschwemmte Keller galt es auszupumpen.