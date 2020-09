Sensationelle Rückkehr des ehemaligen Spielmachers

Ein Einsatz am Samstag im ersten der beiden Auswärtsspiele geht sich nicht aus. „Ich arbeite grundsätzlich in Graz, bin aber aktuell beruflich in Ungarn. Ich komme erst am Freitag Abend nach Hause, habe auch Trainingsrückstand. Außerdem muss ich noch einen Corona-Test mache, sonst geht sowieso nichts.“ Ob daraus eine längere Rückkehr wird? „Sag niemals nie! Ich muss aber generell schauen, wie es in meiner Karriere dann weitergeht...“