Mann (56) stürzte in Stams bewusstlos in Teich

Es dürften bange Minuten gewesen sein, die sich heute in Stams abgespielt haben: Ein 56-Jähriger ist Samstagvormittag aus bisher ungeklärter Ursache zusammengebrochen und in einen Fischteich gestürzt. Ein 44-Jähriger, der den Vorfall beobachtete, sprang in den Teich und zog den Bewusstlosen aus dem Wasser.