Pensionen und Privatzimmer können punkten

„Klein aber fein“ lautet für viele Urlauber in diesem speziellen Sommer das Motto. Gerade kleinere Pensionen und Privatzimmer sind in der Corona-Krise bei den Gästen gefragt. Bei diesen Unterkünften fiel das Nächtigungsminus bisher deutlich geringer aus als beim Rest der Branche. Besonders begehrt: Unterkünfte am See.