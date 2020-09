Finale in mehreren Akten ist völliges Neuland

„Seit einem Jahr trainieren wir dafür“, ist Geschäftsführer Christoph Schreiner erleichtert. Samstag (16) starten seine Grazer Giants (mit den US-Imports Hunter McEachern, Blake Nelson und James King) in die Saison - und es geht gleich mit dem Finale gegen die Vienna Vikings los. Wegen der Corona-Pandemie war eine Vierer-Liga geplant, „die Raiders Tirol und die Danube Dragons haben aber zurückgezogen. Für uns nicht ganz verständlich.“ Gespielt wird daher in einer Best-of-5-Serie, Match eins steigt in Graz. Im Football Neuland, denn noch nie musste ein Team so oft gegen denselben Gegner spielen. „Für uns Trainer eine Herausforderung. Vor allem im taktischen Bereich, denn man kann nicht immer alles neu erfinden“, so Martin Kocian. Angefeuert werden seine Mannen von maximal 700 Fans, mehr dürfen nicht rein.