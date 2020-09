Ex-Salzburger Holzmann: Furchtlos in die 30er

Platz vier in der Liga bedeutete Klubrekord, zudem steht man erstmals im Europacup. Dort feierte Holzmann, der sich einen Stammplatz erkämpft hat, in der Quali seine Tor-Premiere. „Ich hatte unglaubliche Erlebnisse in den letzten Tagen – der 29er wehrt sich ganz schön“, grinst er. „Im Ernst: Das Tor war der perfekte Abschluss vor dem 30er. Ich weiß aber, dass ich noch einige gute Jahre vor mir habe.“ Holzmann achtet auf seinen Körper – und hält sich auch strikt an alle Vorkehrungen punkto Corona.