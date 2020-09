„Wünsche solche Helfer jeder Pfarre in Tirol!“

Neuer geistlicher Beirat

Als neuer geistlicher Beirat wurde Helmut Gatterer vorgestellt. Er leitetete über viele Jahre die Pfarre „Maria am Gestade“, ist seit 40 Jahren Feuerwehrkurat bei den freiwilligen Florianijüngern in Wilten und war als Familienseelsorger tätig. Obwohl schon in Pension, übernimmt Gatterer die Aufgabe mit großer Freude. Er sieht seine Mission darin, beim Aufbau weiterer Vinzenzgemeinschaften zu helfen. Denn der Geistliche „wünscht jeder Pfarre solche großartigen Helfer“.