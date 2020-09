„Abenteuer“ Munde ging völlig daneben

Versuche des Notarzthubschraubers C 1, die Männer zu bergen, scheiterten ob des Wetters. Daraufhin wurden acht Leutascher Bergretter in rund 2100 Meter Höhe geflogen. „Von dort stiegen wir zum Gipfel, versorgten die Belgier und geleiteten sie hinunter zum Landeplatz“, sagt Strigl. Der Polizeihubschrauber Libelle flog die Unverletzten und die Retter schließlich in der Dämmerung ins Tal.