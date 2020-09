„Die Anzeige gegen die Mahnwache ist befremdlich“

Funk sagte, es komme darauf an, was man bei einer Versammlung in der Öffentlichkeit als Absicht und Wirkung deklariere bzw. ob man eine bestimmte Botschaft transportieren wolle. Dies sei bei der Mahnwache der Fall gewesen: „Es war eine Art Schutz mit der Botschaft ‘Wir sind da, wir achten auf die Synagoge‘.“ Es sei eine Meinungsäußerung erfolgt, nämlich strikt gegen Antisemitismus und Übergriffe. Die Teilnehmer hätten Solidarität mit der jüdischen Gemeinde ausgedrückt. „Somit unterliegt die Mahnwache dem Versammlungsgesetz, kein Zweifel.“