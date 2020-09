Standort Salzburg hat 1000 Technik-Studenten

Für den Universitätsstandort Salzburg ist es ein Tiefschlag und eine weitere Negativ-Schlagzeile: Nicht in der Mozartstadt, sondern in Linz entsteht künftig eine neue Technische Universität mit dem Fokus auf Digitalisierung. Doch bereits jetzt machen in Salzburg mehr als 1000 Personen ein technisches Studium - und zwar an der Fachhochschule (FH).