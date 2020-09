Forscher fischen in kurzer Zeit Müllberg aus Meer

Plastik: „Das Konsumprodukt aus Erdöl wird aus extrem dünnen und weichen Kunststoff hergestellt. Es ist die Quintessenz an ‚geplantem Verschleiß‘. Das kurzweilige Vergnügen steht hohen Umweltkosten und viel Tierleid gegenüber. Wir appellieren an Strandurlauber, auf solche Plastikspielsachen zu verzichten und auch mehr Verantwortung zu übernehmen“ sagt Fabienne McLellan, Meeresschutzkampaignerin bei OceanCare. Durch Windvertreibung werden die Gegenstände in küstenferne Gewässer getrieben.