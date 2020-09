Kampf gegen Virus mit 3D-Drucker

Was nach Zukunftsvision klingt, ist in den steirischen Betrieben schon längst angekommen - vor allem seit Corona: „Die Pandemie hat gezeigt, was in der Technologie steckt. Komponenten und Bauteile können mit Hilfe des 3D-Drucks sehr schnell realisiert werden - in Zeiten von international brüchigen Lieferketten ein Riesenvorteil“, bestätigt Herbert Brunner, Innungsmeister der Mechatroniker in der WKO Steiermark. Nur als Anhaltspunkt: Das pandemiebedingte Innovationspotenzial für 3D-Druck-Produkte soll bis 2030 weltweit auf 22,6 Milliarden Euro anwachsen.