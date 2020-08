Corona: „Rückläufige Entwicklung in Salzburg“

11 Neuinfektionen binnen 24 Stunden wurden zuletzt im Bundesland Salzburg verzeichnet. In Österreich wurden binnen 24 Stunden 395 Neuinfektionen durch SARS-CoV-2 per Test festgestellt. Dies gab das Innenministerium Samstagvormittag bekannt. Am Tag davor waren es 229 Infektionen gewesen. Bisher gab es in Österreich 26.985 positive Testergebnisse. Mit aktuellem Stand (29. August 2020, 9.30 Uhr) sind österreichweit 733 Personen an Covid-19 gestorben.