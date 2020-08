Corona: Weiterer Aufruf nach Fußballspiel in Tirol

Mehrere öffentliche Aufrufe nach Corona-Fällen im Tiroler Unterland machten die Gesundheitsbehörden am Samstag. Ein Aufruf galt Besuchern eines Fußballspiels in Schwoich und einer Bar in Wörgl. Am späten Nachmittag wurde dann darüber informiert, dass nach einem Fußballspiel am 21. August in Kundl (Bezirk Kufstein) ebenfalls eine Person positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Auch in einem Café in Schwaz könnten sich mehrere Personen angesteckt haben.