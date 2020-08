Einbrecher schlugen gleich zehnmal zu

Die Taten wurden an insgesamt zehn Tatorten in Palbersdorf, in der Siedlung Apfelhube, verübt. Der oder die Täter betraten in allen Fällen die mit Zäunen abgegrenzten Grundstücke sowie die dazugehörigen Zufahrtswege. Die gestohlenen Fahrräder waren alle unversperrt oder in unversperrten Bereichen abgestellt. Auch der Pkw, aus welchem die Geldbörse und das Baustellen-Lasergerät gestohlen wurden, war unversperrt. Die Höhe der Beute steht noch nicht fest.