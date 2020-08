Autos kollidierten: Zwei Frauen verletzt

Wie die Polizei mitteilte, fuhr die 29-jährige Spanierin gegen 17.20 Uhr mit ihrem Auto auf der L208 (Bad Häring/Schwoicher Straße) in Bad Häring in nördliche Richtung. Zur gleichen lenkte die 27-jährige Österreicherin ihr Auto aus einer Hauseinfahrt auf die L208 und beabsichtigte, die Fahrt nach links in Richtung Süden fortzusetzen.