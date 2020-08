THW Kiel: Welthandballer sind verliebt in Graz

Das ist absolute Weltklasse! Der THW Kiel, der wohl bekannteste und erfolgreichste Handballklub der Welt, ist aktuell auf Trainingslager in Graz. Olympiasiger, Weltmeister und Europameister tummeln sich im Kader des Spitzenvereins. Die „Steirerkrone“ plauderte mit den Topstars Niklas Landin und Domagoj Duvnjak. Und was schnell herauszuhören war: Sie lieben Graz! Am Freitag kommt es nun auch noch zum Testspiel-Hammer im Grazer Sportpark: Die HSG triff dabei um 18 Uhr auf die norddeutschen Superstars. Rund 400 Zuschauer sind für das Spiel zugelassen.