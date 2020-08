Lok-Zagrebs Austro-Star: Rapid in CL-Quali Favorit

„Millionenspiel“

Mit einem Sieg am Mittwoch hätten die Zagreber zumindest die Teilnahme an der Europa-League-Gruppenphase in der Tasche. „Das ist ein Millionenspiel für uns“, meinte der Abwehrspieler. Dass diese Partie ausgerechnet gegen Rapid bestritten wird, ist nach den Angaben von Gluhakovic „eine Extra-Motivation für mich. Ich freue mich sehr darauf, denn ich bin ja in Wien geboren und aufgewachsen.“