Geht Swarovski jetzt bald an die Börse?

Grund für die Fassungslosigkeit, die in der Familie herrscht, ist, dass ihr Ungemach droht, sollten die Pläne tatsächlich so umgesetzt werden. Ein Kontrollverlust wäre die Folge, wenn Buchbauer es schafft, das Vorhaben für eine Aktiengesellschaft und einen möglichen Gang an die Börse oder einen strategischen Partner umzusetzen. „Wenn Swarovski eine Zukunft haben und seinen Status als weltweit anerkannte Marke behalten will, muss das Unternehmen jetzt schmerzhafte Einschnitte vornehmen“, verteidigt der CEO seine Zukunftspläne.