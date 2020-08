Superfans! Sie tragen Valentino Rossi im Herzen

„Krone“-Besuch am Murinsel-Campingplatz nur wenige Minuten vom Red Bull Ring entfernt. Wir suchen an diesem Wochenende nach MotoGP-Fans und wir haben sie gefunden: Eine Gruppe aus Niederösterreich und dem Burgenland kam auch in Corona-Zeiten nach Spielberg. „Wir können zwar nicht rein, aber für uns war immer klar, dass wir trotzdem kommen. Keiner unser Zwölfergruppe hat abgesagt“, sagt Motorrad-Fan Matthias, der jährlich zum Motorspektakel nach Spielberg kommt. „Wir grillen, kochen. Wir sind zum Teil selber Motorradfahrer oder ehemalige Hobbyfahrer. Die Faszination, die Stimmung und das Ambiente hier um den Red Bull Ring ist einfach einmalig.“