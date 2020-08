Pinzgau patzt, Austria schon fünf Punkte vorne

Eugendorf stolpert in Bürmoos



In der Salzburger Liga musste sich Titelfavorit Eugendorf mit einem 2:2 in Bürmoos zufrieden geben. Die Gastgeber gingen durch Neuzugang Leitz in Führung, ein Doppelschlag nach der Pause drehte die Partie aber in Richtung der Eugendorfer. Kurz vor dem Ende des Spiels gelang Bürmoos aber noch der verdiente Ausgleich. Adnet musste sich indes im Derby gegen Golling mit 4:2 geschlagen geben.