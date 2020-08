Schopp: „In Hartberg wachse ich jeden Tag“

Markus Schopp: Das Limit ist erreicht, das hat man hier nach dem Aufstieg, nach dem Klassenerhalt und jetzt nach dem Europacupeinzug gesagt. Ich definiere Grenzen aber etwas anders. Ich will an allen Schrauben drehen. Klar, am Ende geht es um das Resultat, aber ich will das Spiel meiner Mannschaft, die Variabilität, meine Spieler permanent weiterentwickeln. Und da ist mehr möglich.