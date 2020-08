Die Hütte auf dem Gipfel in knapp 3000 Metern Höhe

Unser spektakuläres, aber einfach erreichbares Ziel liegt in 2738 m auf dem Gipfel des Vorderen Brunnenkogels über dem Ötz- bzw. Windachtal in Sölden. Von hier, der stillen Seite der Tourismusmetropole, kann man hinüberblicken in jene Bereiche des Ortes, in denen im Winter auf den Pisten und nebenan die – laute – Post abgeht.