Tirol Werbung für Profi-Modell bei Bergrettung

Musterprojekt in Sölden

Dafür gibt es in der Bike Republic Sölden bereits ein Musterprojekt: Dort versehen örtliche Bergretter den Rettungsdienst. „Sie sind von der Landesleitung der Bergrettung Tirol angestellt, ihre Leistungen werden quasi an den Tourismusverband Ötztal weiterverrechnet“, informiert Spiegl. Er möchte solche erfolgreichen Kooperationen – etwa auch beim Pistendienst im Winter – in anderen Tourismusregionen ausbauen.