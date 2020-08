„Dino“ Allerheiligen nicht vom Aussterben bedroht

Erstes Heimspiel für den „Liga-Dino“. So darf man Allerheiligen in der Regionalliga Mitte bezeichnen. Seit 2006 greifen die „Gallier“ in der dritten Liga an - und haben seither die meisten Punkte aller Teams in diesem Jahrtausend eingefahren! Bei Corona-Abbruch lag die Elf von Coach Zoran Eskinja auf Platz zwei - was darf man sich von den Südsteirern, im 15. Jahr im ersten Heimspiel gegen Mitfavorit Hertha Wels, erwarten? „Der Umbruch war nicht so groß wie erwartet“, so Sportchef Reinhard Hohl, „aber unser Klub hat die Ambitionen nach unten geschraubt.“ Unter der früheren Führung war von der Zweiten Liga und von einem Stadionprojekt philosophiert worden. „Das ist abgehakt. Wir wollen in der Regionalliga bleiben, die Südsteiermark repräsentieren. Und mit der zweiten Mannschaft was aufbauen.“