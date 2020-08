Sernow-Girls atmeten auf: Grünes Licht für Start

Die Erleichterung am Dienstag Abend war schon groß. Da bekam Uli Sernow die Ergebnisse von der vom Verband vorgeschriebenen Corona-Testung. „Alle Getesteten negativ“, schnaufte der PSVBG-Macher durch, begrüßte so tags darauf alle zum Trainingsauftakt in Rif. Bei dem am Ende nach der ersten Ausdauerbelastung im Freien ein Kneipp-Gang nicht fehlen durfte. Mit „Rückkehrerin“ Leah Shevkenek, die sich von ihrem Knöchelbruch im Winter gut erholt zeigt, und - ebenfalls aus Kanada eingeflogen - Neuzugang Gabrielle Attieh. Dazu stieß die 19-jährige Sarah Wolf (D/Lux) zum Kader. Neue Co-Trainerin: Lisa van der Kolk (NL).