Grundwehrdiener in ABC-Abwehrzentrum positiv

Vier der fünf Kameraden des Erkrankten seien negativ getestet worden, ein Ergebnis sei noch ausständig, wurde seitens des Militärkommandos Niederösterreich betont. Alle Kontaktpersonen innerhalb des militärischen Umfeldes und der Ausbildungszug des positiv Getesteten wurden ebenfalls in Heimquarantäne entlassen, hieß es in der Aussendung. Sie sollen noch am Donnerstag getestet werden. Resultate werden in den kommenden Tagen erwartet.