Die Krise beflügelt die Online-Banken in Salzburg

Digitalisierungsschub bei den Wertpapieren

Ähnlich sieht man das auch in der Oberndorfer Straße bei der Hello Bank – also der ehemaligen direktanlage.at, die seit 2014 Teil der französischen BNP Paribas-Gruppe ist. Alleine im ersten Halbjahr verzeichneten die Banker eine Million Transaktionen mit Wertpapieren – also mehr, als im gesamten Jahr 2019.