Glückwunschposting: Schuldspruch für FPÖ-Politiker

„Herzlichen Glückwunsch an jene die heute Geburtstag haben“ - dieses Posting hatte der ehemalige Klubobmann der FPÖ Niederösterreich, Martin Huber, am 20. April 2014 - am 125. Geburtstag von Adolf Hitler - auf Facebook veröffentlicht. Am Mittwoch wurde der 50-Jährige für schuldig erachtet - und zu einem Jahr bedingter Haft verurteilt.