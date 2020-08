Ärger in Freibädern: Taschen geplündert

Nicht nur das Coronavirus trübt aktuell den Badespaß in den heimischen Freibädern. Trotz Sicherheitsabstand und anderen Schutzmaßnahmen kommt es nämlich vermehrt zu kleinen Taschendiebstählen mit großer Beute: Der oder die Kriminellen durchsuchten im Citysplash abgelegte Rucksäcke. Die Beute: teure Mobiltelefone, Geld sowie Bankomatkarten. „Da die Tat niemandem aufgefallen ist, nehmen wir an, dass die Täter seelenruhig in Badekleidung zu den Taschen gegangen sind“, erklärt ein Ermittler im Gespräch mit der „Krone“. Ebenfalls gemeldet wurde ein Fall bei einem beliebten Badesee im Bezirk Wiener Neustadt. Eine Marken-Uhr und wertvoller Damenschmuck sind weg.