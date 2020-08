Salzburgs Verliebte sagen immer öfter „Ja“

Aber: „Nur durch Geburten wächst die Bevölkerung mittelfristig nicht mehr“, sagt Gernot Filipp. Leiter der Landesstatistik. Zuzug ist also wichtig und findet statt: Der Ausländeranteil innerhalb Salzburgs Bevölkerung lag 2019 bei 17,7 Prozent. Dies bedeutet ein Plus 3,7 Prozent im Vergleich zum Jahr 2015. Deutsche, Ungarn, Kroaten, Rumänen und Bosnier waren die häufigsten Zuwanderer in den vergangenen Jahren.