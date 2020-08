Ex-Stadtchef Schaden kocht jetzt im Internet auf

„Ein harmloser Zeitvertreib“

Die Idee zu den Videos kam dem früheren Stadtoberhaupt nicht selbst. „Das lief über Bekannte aus Hongkong, die mittlerweile in Österreich leben.“ Schaden spricht in den Videos Englisch, chinesische Untertitel werden eingeblendet. Auch Gattin Jianzhen ist in mehreren Clips zu sehen. „Wir drehen das mit einfachsten Mitteln, Geld werden wir damit nicht verdienen. Es ist ein harmloser Zeitvertreib“, sagt Schaden.