Schwere Unwetter wüteten in Salzburg

In Wagrain ging am Sonntagabend eine Mure auf die Bundesstraße ab. Auch mehrere Keller mussten ausgepumpt werden. Die Feuerwehr war mit sämtlichen verfügbaren Männern im Einsatz. Auch in Bramberg wütete ein schweres Gewitter. In Dienten trat wegen der starken Regenfälle beinahe der Dientenbach über die Ufer.