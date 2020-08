Franz Welser-Möst: „Wir brauchen alle Bestätigung“

In der Stadt oben am Mönchsberg oder beim Erzabt Korbinian, er ist ein Freund von mir. Da kann man sich hinter kühlen Klostermauern zurückziehen. Ein Riesenbonus ist, wenn ich in Salzburg arbeite, dass ich am Attersee in meinem eigenen Bett schlafen kann. Ich bin in einer dreiviertel Stunde Zuhause, wenn kein Verkehr ist. Das ist wunderbar.