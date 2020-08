Corona: So rüsten sich die Unis für den Herbst

„Summa cum laude“: Mit größtem Lob ihrer Studenten haben sich die steirischen Unis in die Sommerpause begeben. Die Corona-bedingte Feuertaufe weg vom Unterricht im Hörsaal hin zu digitaler Lehre zuhause wurde „mit Auszeichnung“ bestanden. Doch auch in der lehrveranstaltungsfreien Zeit können die Bediensteten der Hochschulen nicht die Hände in den Schoß legen - mit dem neuen Schwung an Studenten im Herbst kommen auch neue Herausforderungen.