Mit falschem Gold Freunde betrogen: 7 Jahre Haft!

Betrug flog schließlich auf

Die meisten von ihnen waren mit dem Angeklagten gut befreundet und vertrauten dem privaten Vermögensverwalter hohe Geldsummen an. Einige der Anleger kauften Gold als Wertanlage, andere gingen Veranlagungsgeschäfte ein und bekamen es in der Zwischenzeit sozusagen als Garantie. Doch dann flog auf, dass sie lediglich Imitate bekommen haben. Mehrere Anleger sollen daraufhin den 50-Jährigen aufgesucht und ihm dabei fast an die Wäsche gegangen sein. Zu viel für den bereits in der Schweiz und in Liechtenstein einschlägig vorbestraften Tiroler.