Nemecz tankt Selbstvertrauen vor Gösser Open

Steirertag bei den offenen österreichischen Par-3-Meisterschaften - Lukas Nemecz und Monika Kriegl holten sich im Golfclub Graz-Andritz die Titel! Der Grazer Lukas Nemecz spielte auf dem 9-Loch-Kurs (Par 27) eine 23er- und eine 25er-Runde und siegte vor dem Salzburger Lukas Lipold und dem Engländer Ian Campbell (Wels; beide -4). Sein zweiter Sieg bei den Par-3-Meisterschaften (nach 2015) lässt den 30-jährigen Nemecz für die Gösser Open am GC Erzherzog Johann in Maria Lankowitz (Donnerstag bis Sonntag) hoffen. Dort wartet ja ein Preisgeld von 40.000 Euro. „Der Grundstein zum Sieg war die 23er-Runde am Vormittag“, strahlte Nemecz mit Blick auf den 1000-€-Siegerscheck, „vor allem mit dem Putten, wo’s mir bisher an Konstanz gefehlt hat, war ich happy.“